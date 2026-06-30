LinkedIn Premium ही सशुल्क सदस्यता (Subscription) आहे. यात नोकरी शोधणारे, व्यावसायिक आणि कंपन्यांसाठी अतिरिक्त फीचर्स उपलब्ध होतात.
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Premium सदस्यांना त्यांच्या प्रोफाइलला भेट देणाऱ्या अधिक लोकांची माहिती पाहण्याची सुविधा मिळते, ज्यामुळे नेटवर्किंगसाठी मदत होऊ शकते.
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Premium वापरकर्ते आपल्या नेटवर्कमध्ये नसलेल्या Recruiters किंवा Professionals यांना थेट InMail संदेश पाठवू शकतात.
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एखाद्या नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांबद्दल, आवश्यक कौशल्यांबद्दल आणि तुमची प्रोफाइल त्या जॉबसाठी किती सुसंगत आहे याची माहिती मिळू शकते.
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काही Premium प्लॅन्समध्ये AI-आधारित करिअर सहाय्य आणि LinkedIn Learning वरील कोर्सेसचा प्रवेश मिळतो.
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– नवीन नोकरी शोधणारे – Recruiters – Freelancers – Business Owners – Professional Networking वाढवू इच्छिणारे
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जर तुम्ही LinkedIn फक्त अधूनमधून वापरत असाल किंवा नोकरी शोधत नसाल, तर मोफत आवृत्तीही अनेक गरजांसाठी पुरेशी ठरू शकते.
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Premium घेण्यापूर्वी त्यातील फीचर्स, तुमच्या गरजा आणि उपलब्ध Free Trial असल्यास त्याचा वापर करून पाहणे फायदेशीर ठरू शकते.
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जर तुमचे उद्दिष्ट नोकरी शोधणे, नेटवर्क वाढवणे किंवा व्यावसायिक संधी मिळवणे असेल, तर LinkedIn Premium उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, प्रत्येकासाठी ते आवश्यकच असेल असे नाही.
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