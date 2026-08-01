एकेकाळी मैत्री म्हणजे प्रत्यक्ष भेटी, गप्पा आणि आठवणी. आज मैत्रीचा अर्थ तंत्रज्ञानामुळे खूप बदलला आहे.
Picture Credit: Pinterest
शाळा, कॉलेज, मैदान किंवा ऑफिसमध्ये तयार होणारी मैत्री अनेक वर्षे टिकायची. प्रत्यक्ष भेटींनाच सर्वाधिक महत्त्व होते.
Picture Credit: Pinterest
Facebook, Instagram, WhatsApp आणि Discord सारख्या प्लॅटफॉर्ममुळे मैत्रीची व्याख्या बदलली. आज मित्र हजारो किलोमीटर दूर असले तरी कायम संपर्कात राहतात.
Picture Credit: Pinterest
PUBG, BGMI, Free Fire आणि इतर ऑनलाइन गेम्समुळे अनेक नवीन मैत्री निर्माण झाल्या. अनेक जण कधीही प्रत्यक्ष भेटले नसतानाही जवळचे मित्र बनले.
Picture Credit: Pinterest
ChatGPT, Gemini, Claude आणि इतर AI Chatbots माहिती शोधणे, कल्पना सुचवणे आणि दैनंदिन कामांमध्ये मदत करण्यासाठी अनेकांच्या रोजच्या वापराचा भाग बनले आहेत.
Picture Credit: Pinterest
AI संवाद साधू शकतो, प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो आणि अनेक कामांमध्ये मदत करू शकतो. मात्र तो मानवी भावना किंवा नातेसंबंधांची जागा घेत नाही.
Picture Credit: Pinterest
AI, AR आणि VR तंत्रज्ञानामुळे भविष्यात व्हर्च्युअल जगात अधिक नैसर्गिक संवाद शक्य होऊ शकतो. मात्र खरी मैत्री विश्वास आणि परस्पर समजुतीवरच टिकते.
Picture Credit: Pinterest
तंत्रज्ञान बदलत राहील, पण खरी मैत्री विश्वास, साथ आणि एकमेकांसाठी वेळ देण्यातच आहे. AI मदत करू शकतो, पण मानवी नात्यांची जागा घेऊ शकत नाही.
Picture Credit: Pinterest