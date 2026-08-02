भारतामध्ये दरवर्षी ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या रविवारी फ्रेंडशिप डे साजरा केला जातो. 2026 मध्ये हा दिवस 2 ऑगस्ट रोजी आहे.
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मैत्रीतील विश्वास, प्रेम, साथ आणि जिव्हाळा व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. मित्रांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची ही उत्तम संधी असते.
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फ्रेंडशिप डेचं सर्वात लोकप्रिय गिफ्ट म्हणजे फ्रेंडशिप बँड. मैत्रीचं प्रतीक म्हणून आजही याला विशेष महत्त्व आहे.
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तुमच्या दोघांच्या खास आठवणींचा फोटो फ्रेम करून भेट देऊ शकता. हे गिफ्ट कायम स्मरणात राहील.
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मित्राचं नाव, फोटो किंवा खास मेसेज असलेला कॉफी मग हा उपयुक्त आणि संस्मरणीय पर्याय ठरू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
लिहिण्याची आवड असलेल्या मित्रांसाठी आकर्षक डायरी आणि दर्जेदार पेन ही उत्तम भेट ठरू शकते.
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लकी बांबू, जेड प्लांट किंवा स्नेक प्लांटसारखे इनडोअर प्लांट मैत्रीसोबत सकारात्मकतेचाही संदेश देतात.
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चॉकलेट्स, ड्रायफ्रूट्स आणि छोट्या गिफ्ट्सचा हॅम्पर मित्राचा दिवस अधिक खास बनवू शकतो.