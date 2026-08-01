ओवा (अजवाइन) हा पाचक, वातनाशक आणि उष्ण प्रकृतीचा मसाल्याचा पदार्थ आहे. यात थायमोल नावाचे महत्त्वाचे तेल असते, जे अपचन, गॅस, पोटदुखी, सर्दी आणि खोकला यांसारख्या अनेक त्रासांवर अत्यंत गुणकारी ठरते.
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ओव्यामध्ये थोडेसे मीठ मिसळून चघळल्याने पोटदुखी कमी होते.
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पोटात वायू धरणे किंवा अपचन झाल्यास ओवा कोमट पाण्यातून घेतल्यास लगेच आराम पडतो.
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ओव्यातील गुणधर्मांमुळे पोटातील जंत नष्ट होण्यास मदत मिळते.
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सर्दी आणि कफ झाला असल्यास ओव्याची भरड वाफ घेतल्याने नाक मोकळे होते.
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फुफ्फुसातील हवेचा प्रवाह सुधारण्यास ओवा मदत करतो.
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ओव्याच्या तेलाने किंवा पोटीसने सांधेदुखीवर बाह्य उपचार करता येतात