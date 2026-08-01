जुने Friendship Photos धूसर किंवा फिके झाले असतील, तर AI च्या मदतीने त्यांना पुन्हा आकर्षक बनवता येते.
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AI Photo Enhancer वापरून धूसर फोटो अधिक शार्प आणि स्पष्ट बनवता येतात. चेहऱ्यावरील डिटेल्सही सुधारतात.
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जुने कृष्णधवल फोटो AI Colorization च्या मदतीने रंगीत करता येतात, त्यामुळे जुन्या आठवणी अधिक जिवंत वाटतात.
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जुन्या फोटोंवरील ओरखडे, डाग आणि ग्रेन AI आपोआप कमी करून फोटो अधिक स्वच्छ बनवतो.
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AI Upscaling तंत्रज्ञानामुळे कमी रिझोल्यूशनचे फोटो मोठे आणि अधिक स्पष्ट दिसू शकतात.
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AI च्या मदतीने बॅकग्राउंड बदलता येते किंवा अनावश्यक व्यक्ती व वस्तू सहज हटवता येतात.
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AI Design Tools वापरून अनेक जुन्या फोटोंचा आकर्षक कोलाज किंवा डिजिटल मेमरी पोस्टर तयार करा.
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Remini, Adobe Express, Google Photos, Canva AI आणि Microsoft Designer सारखी AI टूल्स फोटो एडिटिंगसाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
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AI मुळे फोटो अधिक सुंदर दिसू शकतात, पण त्या फोटोंमागील मैत्री आणि आठवणींची किंमत कायम तशीच राहते.
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