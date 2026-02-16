कॉलेज तरुणांसाठी 'या' बाईक्स आहेत बेस्ट पर्याय
1 लाखापेक्षा स्वस्त, स्टाईलिश लूक्स आणि सॉलिड मायलेज देणाऱ्या निवडक बाईक्स...
Picture Credit: Pinterest
किंमत: सुमारे 75–85 हजार साधारण मायलेज: 60–65 kmpl मेंटेनन्स खर्च कमी
किंमत: सुमारे 60–75 हजार साधारण मायलेज: 65+ kmpl पहिली बाईक म्हणून परफेक्ट
किंमत: सुमारे 60–70 हजार साधारण मायलेज: 70-75 kmpl लाँग राईडसाठी आरामदायी
किंमत: सुमारे 70–85 हजार साधारण मायलेज: 70-75 kmpl स्पोर्टी लूक कॉलेजमध्ये पॉप्युलर
किंमत: सुमारे 75–90 हजार साधारण मायलेज: 65-70 kmpl मजबूत बॉडी, रोजच्या वापरासाठी भरोसेमंद
किंमत: सुमारे 80–90 हजार साधारण मायलेज: 60-65 kmpl स्मूथ परफॉरमन्स
ऑन-रोड किंमत बघा, EMI ऑप्शन तपासा, परफॉरमन्स समजून घ्या, पोस्ट सर्विसची माहिती घ्या