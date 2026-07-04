टाटाची गाडी घेण्याचा विचार करताय, मग वाट कसली पाहताय? आजच बुक करा कारण टाटावर मिळतोय १ लाखाहून अधिक डिस्काउंट.
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कंपनी SUV वर एकूण १.२५ लाखापर्यंतची सूट देत आहे. यामध्ये अनेक ऑफर्सचा समावेश आहे.
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या डिस्काऊंटमध्ये कॅश डिस्काऊंट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रॅपेज बेनिफिट्स, लॉयल्टी बोनस आणि डीलर ऑफर्स यांचा समावेश आहे. पण, शहरे आणि डीलरशिपनुसार ऑफर्समध्ये थोडाफार फरक असू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
पेट्रोल आणि सीएनजी व्हेरियंटवर विविध ऑफर्स उपलब्ध आहेत. तर ग्राहकांना काही व्हेरियंटवर ५५ हजार ते ६० हजार पर्यंतची सवलत मिळू शकते.
Picture Credit: Pinterest
डिझेल व्हेरियंटवरही मर्यादित ऑफर्स उपलब्ध आहेत. जर ग्राहकांनी आपली जुनी कार एक्सचेंज केली किंवा स्क्रॅपेज योजनेचा लाभ घेतला तर एकूण बचत आणखी वाढू शकते.
Picture Credit: Pinterest
कंपनीच्या टियागो आणि अल्ट्ररोज या हॅचबॅक गाड्यांवरही आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Pinterest
टियागोच्या निवडक व्हेरिएंट्सवर ३५ हजार पर्यंतचे फायदे मिळत आहेत, तर अल्ट्ररोजच्या सीएनजी व्हेरिएंटवर ५५ हजार पर्यंत सूट आहे.
Picture Credit: Pinterest
पेट्रोल आणि डिझेल व्हेरिएंट्सवर ३५ हजार पर्यंतची सूट मिळू शकते.
Picture Credit: Pinterest
टिगोरवरही ३० हजार पर्यंतचे फायदे मिळत आहेत.
Picture Credit: Pinterest
टाटाच्या प्रिमियम गाड्या, हॅरियर आणि सफारी, यांचाही या ऑफरमध्ये समावेश आहे. दोन्ही मॉडेल्सवर ४५ हजार पर्यंतचा बोनस दिला जात आहे.
Picture Credit: Pinterest
टाटा सिएरावर सध्या केवळ २५ हजार पर्यंतचा लॉयल्टी बोनस दिला जात आहे.
Picture Credit: Pinterest