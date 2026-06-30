Tata Sierra EV भारतात लॉन्च! किंमत, रेंज आणि 9 मोठी वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

भारतीय बाजारात Tata Sierra EV चे आगमन झाले आहे.या इलेक्ट्रिक SUV ची प्रारंभिक एक्स-शोरूम किंमत ₹18.79 लाख ठेवण्यात आली आहे.
Picture Credit: ev.tatamotors.com
समोर पूर्ण रुंदीचा LED लाईट बार, दमदार SUV स्टान्स, फ्लश डोअर हँडल्स आणि मोठे अलॉय व्हील्स यामुळे Sierra EV रस्त्यावर वेगळीच ओळख निर्माण करते.
Picture Credit: ev.tatamotors.com
Sierra EV दोन बॅटरी पॅकसह उपलब्ध आहे: – 63 kWh – 75 kWh यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार पर्याय निवडता येईल
Picture Credit: ev.tatamotors.com
75 kWh व्हेरिएंटची दावा केलेली कमाल रेंज 665 किमी असून, लाँग ड्राइव्हसाठी हा मोठा फायदा ठरू शकतो.
Picture Credit: ev.tatamotors.com
120 kW DC फास्ट चार्जरच्या मदतीने फक्त 15 मिनिटांत 250 किमीपर्यंतची रेंज मिळू शकते.
Picture Credit: ev.tatamotors.com
मोठी टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस कनेक्टिव्हिटी आणि आरामदायी सीट्समुळे केबिनचा अनुभव अधिक प्रीमियम वाटतो.
Picture Credit: ev.tatamotors.com
या SUV मध्ये ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा, अनेक एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल आणि इतर प्रगत सुरक्षा फीचर्स देण्यात आले आहेत.
Picture Credit: ev.tatamotors.com
भारतीय बाजारात Tata Sierra EV ची स्पर्धा Mahindra BE 6, Hyundai Creta Electric, Maruti e Vitara आणि MG Windsor EV सारख्या इलेक्ट्रिक SUV सोबत होणार आहे.
Picture Credit: ev.tatamotors.com
Sierra EV चे बुकिंग आजपासून सुरू झाले असून जुलैपासून डिलिव्हरी सुरू होणार आहे.
Picture Credit: ev.tatamotors.com