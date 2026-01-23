हिवाळ्यात खायलाच पाहिजे अशी आरोग्यवर्धक फळं कोणती ? 

Health

25 January 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड

प्रत्येक ऋतुनुसार त्या त्या वेळी उपलब्ध असणारी फळं खायलाची पाहिजे.

फळं 

Picture Credit: Pinterest

थंडीत नैसर्गिकरित्या रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारी फळं देखील आहेत.

रोगप्रतिकारक शक्ती

विटामीन सीयुक्त फळांचा समावेश आहारात केल्याने रोगप्रतिकारकशक्ती वाढते.

संत्री आणि मोसंबी 

हिवाळ्यात रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारं आणखी एक फळ म्हणजे डाळींब.

डाळींब 

डाळींबात लोहाचं प्रमाण जास्त असतं. 

लोहाचं प्रमाण

पेरुमध्ये असलेल्या विटामीन सीमुळे बद्धकोष्ठता कमी होते.

पेरु 

हिवाळ्यात पचनसंस्थेनर परिणाम होतो त्यामुळे रोज एक सफरचंद खाणं फायद्याचं ठरतं.

सफरचंद 

कोरड्या त्वचेवर रामबाण उपाय म्हणजे हिवाळ्यात  स्ट्रॉबेरी खाणं.

स्ट्रॉबेरी

