YouTube वरुन पैसे कमवायचे? मग, खरेदी करा 'हे' Gadgets

Science Technology

08 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

YouTube सुरु करायचंय?

तुम्हाला YouTube सुरु करायचंय? मग, मोठ्या setup ची आवश्यकता नाही. तर योग्य Gadgets महत्त्वाचे.

फोन महत्त्वाचा

चांगला कॅमेरा आणि उत्तम माईक असलेला स्मार्टफोन पुरेसा असू शकतो. 

Video पेक्षा Audio Quality महत्त्वाची

तुमचा आवाज क्लिअर असेल तर व्हिडिओ अधिक प्रोफेशनल वाटतो.

शॉट व्हिडिओसाठी ट्रायपॉड खूप उपयोगी ठरतो. 

ट्रायपॉड

लाईटिंगमुळे तुमचा पूर्ण व्हिडिओ लूक बदलतो. Low बजेटमध्ये प्रोफेशनल Brightness मिळतो. 

रिंग लाईट

Editing साठी Powerful Device आवश्यक असतो. व्हिडिओ Editing smooth करण्यासाठी decent processor आणि RAM महत्त्वाची असते.

एकाचवेळी एक काम करा

व्हिडिओ खूप स्टोरेज घेतात. त्यामुळे Hard drive किंवा SSD मुळे फाईल्स सेफ राहतात.

External Storage

एडिटींगकरता ऑडिओ चेक करण्यासाठी Noise आणि voice clarity समजण्यासाठी हेडफोन्स उपयोगी पडतात.

हेडफोन

