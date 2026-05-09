18 मेपासून या राशींच्या लोकांसाठी सुवर्णकाळ 

09 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

गजकेसरी योग

18 मे रोजी गुरु ग्रह आणि चंद्र मिथुन राशीमध्ये युती करून गजकेसरी योग तयार करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रात हा योग शुभ आणि फायदेशीर मानला जातो.

असे मानले जाते की, गुरु चंद्राचा प्रभाव काही राशीच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात. यावेळी करिअर, धन आणि मान सन्मानात वाढ होऊ शकते.

सकारात्मक बदल 

या योगाचा कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार जाणून घ्या 

भाग्यशाली राशी कोणत्या

आत्मविश्वासात वाढ होईल आणि दीर्घकाळापासून बघितलेले स्वप्न पूर्ण होऊ शकते.

मिथुन रास 

नोकरी आणि व्यवसायात फायदा होण्याची शक्यता. त्यासोबत नवीन जबाबदारी येऊ शकते.

कन्या रास

नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल आणि गुंतवणुकीतून अपेक्षित यश मिळेल.

धनु रास

मकर राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थिती चांगली राहील आणि लाभ होण्याची चांगली संधी मिळेल.

मकर रास 

करिअरमध्ये प्रगती होईल आणि समाजामध्ये मान सन्मान मिळू शकतो.

कुंभ रास 

रखडलेली कामे पूर्ण होतील आणि आनंदाचे वातावरण राहील.

मीन रास 

