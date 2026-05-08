आजकाल प्रत्येकाच्या हातात Smartwatch दिसते. पण, ते खरंच Worth it आहे का? चला जाणून घेऊया.
Picture Credit: pinterest
हॉर्ट रेट, स्टेप्स, स्लिप ट्रॅकिंग आणि SpO2 सारखी फिचर्स मिळतात.
Picture Credit: pinterest
Daily Goals आणि reminders मुळे Fitness Consistency वाढते.
Picture Credit: pinterest
कॉल, WhatsApp आणि नोटिफिकेशन थेट वॉचवर पाहता येतात.
Picture Credit: pinterest
दररोज चार्जिंग करण्याची आवश्यकता नाही. दर २ ते ७ दिवसांनी चार्जिंग करावी लागते. त्यामुळे वेळ वाचतो.
Picture Credit: pinterest
स्मार्ट वॉच हा हेल्पर आहे. मेडिकल Device नाही.
Picture Credit: pinterest
महाग स्मार्ट वॉच नेहमी बेस्ट असेलच असं नाही. बेसिक युजर्ससाठी बजेट वॉच पुरेसा असू शकतो.
Picture Credit: pinterest
फिटनेस प्रेमींसाठी, ऑफिस वर्कर्स आणि विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर.
Picture Credit: pinterest
तुम्ही स्मार्ट वॉच वापरत असाल तर ते कोणते वापरता आम्हाला कमेंट्सद्वारे नक्की सांगा.
Picture Credit: pinterest