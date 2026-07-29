गुरुपौर्णिमेला गुरुना द्या स्मार्ट गॅझेट्स

Science Technology

29 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

वेळ, आरोग्य आणि फिटनेसची माहिती एका स्पर्शात. प्रत्येक दिवसासाठी उपयुक्त भेट.

Smartwatch

Picture Credit: pinterest

ऑनलाइन वर्ग, कॉल किंवा आवडते संगीत ऐकण्यासाठी हलके, सोयीस्कर आणि आधुनिक गिफ्ट.

Wireless Earbuds

प्रवासात किंवा कामाच्या धावपळीत फोनची बॅटरी संपणार नाही, याची खात्री देणारी भेट.

Power Bank 

वाचनाची आवड असलेल्या गुरुंसाठी हजारो पुस्तके एका छोट्या डिव्हाइसमध्ये.

E-Book Reader

भजन, प्रेरणादायी भाषणं किंवा संगीताचा आनंद अधिक चांगल्या आवाजात घेण्यासाठी उत्तम पर्याय.

Bluetooth Speaker

डोळ्यांना आरामदायी प्रकाश, आधुनिक डिझाइन आणि अभ्यास किंवा वाचनासाठी उपयुक्त.

Smart Desk Lamp

मनापासून दिलेले गॅझेट आणि त्यासोबत कृतज्ञतेचा संदेश, गुरुपौर्णिमेची आठवण कायमची खास बनवतो.

भेट छोटी असो, भावना मोठी असावी!

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