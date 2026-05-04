App तुमचा Camera, Location, Contacts वापरु शकतो.
Picture Credit: pinterest
एपीके वरुन कोगरज नसताना देखील परवानगी घेतली जाते. यामुळे तुमचा डेटा लिक होऊ शकतो.
Picture Credit: pinterest
गरज असेल तेव्हाच Allow करा.
Picture Credit: pinterest
While using App हा पर्याय निवडा. Always On ठेवू नका.
Picture Credit: pinterest
Unknow Apps ला Access देऊ नका.
Picture Credit: pinterest
तुम्हाला ज्या Apps वर विश्वास आहे. त्यासाठीच Allow करा.
Picture Credit: pinterest
सेटिंगमध्ये जाऊन Permissions anytime बंद करा.
Picture Credit: pinterest
App Trusted आहे का? त्याला Permissions गरजेची आहे का? Always On तर नाही ना?
Picture Credit: pinterest