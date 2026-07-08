पावसात फोन चार्ज ठेवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे Gadget.
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टेंटमध्ये उजेडासाठी USB चार्ज होणारा Lantern उपयोगी पडतो.
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ट्रेक किंवा Camping दरम्यान पिण्याचे पाणी सुरक्षित करण्यास मदत.
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वीज नसलेल्या ठिकाणी Gadgets चार्ज करण्यासाठी उत्तम पर्याय.
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हलका पाऊस असला तरी Outdoor मध्ये संगीताचा आनंद घेता येतो.
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रात्री चालताना किंवा अचानक वीज गेल्यास खूप उपयोगी.
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फोन, कार्ड आणि महत्त्वाच्या वस्तू पावसापासून सुरक्षित राहतात.
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