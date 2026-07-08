Smart Home Gadgets जे रोजचे काम करतील सोपे

Science Technology

08 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

मोबाइलवरून घरातील उपकरणे ON/OFF करा.

Smart Plug

Picture Credit: Pinterest

झाडू आणि फ्लोअर क्लिनिंगची चिंता संपेल.

Robot Vacuum Cleaner

Picture Credit: Pinterest

मोबाइल किंवा Voice Command ने लाईट नियंत्रित करा.

Smart Bulb

Picture Credit: Pinterest

दारात कोण आले आहे ते फोनवर Live पाहा.

Video Doorbell

Picture Credit: Pinterest

घरावर 24x7 लक्ष ठेवा, कुठूनही Live Monitoring करा.

Smart Wi-Fi Camera

Picture Credit: Pinterest

Voice Command ने गाणी, अलार्म, हवामान आणि Smart Devices नियंत्रित करा.

Smart Speaker

Picture Credit: Pinterest

घरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतो.

Smart Air Purifier

Picture Credit: Pinterest

तुमच्याकडे कोणते Gadgets आहेत?

Gadgets

Picture Credit: Pinterest

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