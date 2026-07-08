मोबाइलवरून घरातील उपकरणे ON/OFF करा.
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झाडू आणि फ्लोअर क्लिनिंगची चिंता संपेल.
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मोबाइल किंवा Voice Command ने लाईट नियंत्रित करा.
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दारात कोण आले आहे ते फोनवर Live पाहा.
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घरावर 24x7 लक्ष ठेवा, कुठूनही Live Monitoring करा.
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Voice Command ने गाणी, अलार्म, हवामान आणि Smart Devices नियंत्रित करा.
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घरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतो.
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तुमच्याकडे कोणते Gadgets आहेत?
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