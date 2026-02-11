गुगल पिक्सेल 10a भारतासह ग्लोबल मार्केटमध्ये लाँचिंगसाठी आता सज्ज झाला आहे.
Picture Credit: Pinterest
या फोनची प्री-ऑर्डर 18 फेब्रुवारीपासून सुरु होणार आहे.
Picture Credit: Pinterest
या स्मार्टफोनचे डिझाईन आणि लूक गुगल पिक्सेल 9a प्रमाणेच आहे.
Picture Credit: Pinterest
12GB रॅम आणि 256GB पर्यंत स्टोरेजसह हा स्मार्टफोन लाँच केला जाऊ शकतो.
Picture Credit: Pinterest
लाँचिंगपूर्वीच गुगल पिक्सेल 10a ची किंमत लीक झाली आहे.
\Picture Credit: Pinterest
एका वेबसाईटनुसार स्मार्टफोनचे बेस व्हेरिअंट सुमारे 68,000 रुपयांत लाँच केले जाऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
तर या डिव्हाईसच्या 256GB मॉडेलची किंमत सुमारे 80,000 रुपयांपर्यंत असू शकते.
Picture Credit: Pinterest
आगामी डिव्हाईसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटवाले OLED डिस्प्ले असू शकते.
Picture Credit: Pinterest