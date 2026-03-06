Google Pixel 10a ची विक्री झाली सुरु 

6 March 2026

Author:  हर्षदा जाधव

भारतात गुगल पिक्सेल 10a सिंगल व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे. 

सिंगल व्हेरिअंट

व्हेरिअंटची किंमत

स्मार्टफोनच्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 49,999 रुपये आहे.

य स्मार्टफोनची विक्री आता भारतात सुरु झाली आहे. 

विक्री सुरु 

एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डवर 3,000 रुपयांपर्यंतचा इन्स्टंट कॅशबॅक मिळणार आहे.

बँक क्रेडिट कार्ड

ग्राहकांना 3,000 रुपयांपर्यंत एडिशनल एक्सचेंज बोनस मिळू शकतो. 

एक्सचेंज बोनस 

24 महिन्यांपर्यंत व्याजमुक्त ईएमआय पर्याय देखील उपलब्ध आहेत.

ईएमआय पर्याय

फ्लिपकार्ट आणि गूगल इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर स्मार्टफोन विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. 

स्मार्टफोन खरेदी 

गुगल पिक्सेल 10 ए बेरी, फॉग, लॅव्हेंडर आणि ऑब्सिडियन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

कलर ऑप्शन्स

