भारतात गुगल पिक्सेल 10a सिंगल व्हेरिअंटमध्ये लाँच केला आहे.
Picture Credit: Pinterest
स्मार्टफोनच्या 8GB + 256GB व्हेरिअंटची किंमत 49,999 रुपये आहे.
Picture Credit: Pinterest
य स्मार्टफोनची विक्री आता भारतात सुरु झाली आहे.
Picture Credit: Pinterest
एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डवर 3,000 रुपयांपर्यंतचा इन्स्टंट कॅशबॅक मिळणार आहे.
Picture Credit: Pinterest
ग्राहकांना 3,000 रुपयांपर्यंत एडिशनल एक्सचेंज बोनस मिळू शकतो.
\Picture Credit: Pinterest
24 महिन्यांपर्यंत व्याजमुक्त ईएमआय पर्याय देखील उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Pinterest
फ्लिपकार्ट आणि गूगल इंडिया ऑनलाइन स्टोअरवर स्मार्टफोन विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.
Picture Credit: Pinterest
गुगल पिक्सेल 10 ए बेरी, फॉग, लॅव्हेंडर आणि ऑब्सिडियन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.
Picture Credit: Pinterest