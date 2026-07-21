गूगल पिक्सेल 11 ए चे फीचर्स लीक

Science Technology

21 July 2026

Author:  हर्षदा जाधव

ग्लोबल मार्केट

पुढील महिन्यात भारतासह ग्लोबल मार्केटमध्ये गूगल पिक्सेल 11 सिरीज लाँच करणार आहे.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

फीचर्स लीक 

या सिरीजमधील गूगल पिक्सेल 11 ए चे फीचर्स लाँचपूर्वीच लीक झाले आहेत. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

आगामी स्मार्टफोन

कंपनी त्यांचा आगामी स्मार्टफोन मिड रेंज किंमतीत लाँच करण्याची शक्यता आहे. 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

स्मार्टफोन चिपसेट

आगामी स्मार्टफोन टेन्सर जी 6 चिपसेटसह लाँच केला जाऊ शकतो.

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

डिव्हाईसमध्ये 6.3 इंच एचडी+ डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे.

एचडी+ डिस्प्ले

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोनचा डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करू शकतो. 

रिफ्रेश रेट

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

कंपनीच्या या डिव्हाईसमध्ये 4,870mAh बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. 

स्मार्टफोन बॅटरी 

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोनचा लूक आणि डिझाईन पिक्सेल 10 ए प्रमाणेच असणार आहे. 

लूक आणि डिझाईन

(फोटो सौजन्य – Pinterest)

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