अ‍ॅमेझॉन सेलमध्ये स्वस्त झाला Google फोन

Science Technology

17 January 2026

Author:  हर्षदा जाधव

अ‍ॅमेझॉन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 सुरु झाला आहे.

या सेलमध्ये Google Pixel 9a च्या खरेदीवर मोठं डिस्काऊंट मिळणार आहे. 

गुगल पिक्सेल 9ए (पोर्सिलेन, 256 जीबी) (8 जीबी रॅम) सेलमध्ये 39,899 रुपयांत लिस्टेड आहे. 

खंर तर या स्मार्टफोनची लाँच किंमत 49,999 रुपये आहे. 

मात्र आता स्मार्टफोनवर 11,100 रुपयांची सूट मिळणार आहे. 

SBI क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांना 1,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सूट मिळू शकते.

या सर्व ऑफर्सनंतर फोनची किंमत आणखी कमी होणार आहे. 

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म या स्मार्टफोनच्या खरेदीवर नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन देखील देत आहे. 

