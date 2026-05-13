गुगल सर्च अचानक बंद पडलं तर, इंटरनेटवर माहिती शोधण्यासाठी अजूनही अनेक पर्याय आहेत.
Microsoft चं Bing हे गुगलला सर्वात मोठं Alternative मानलं जातं.
Privacy Focused Search Engine म्हणून DuckDuckGo लोकप्रिय आहे.
बातम्या आणि वेब सर्चसाठी अनेक जण अजूनही याचा वापर करतात.
Tracking कमी आणि Privacy जास्त हवी असेल तर Brave Search उपयोगी ठरु शकतो.
आजकाल ChatGPT, Perplexity सारखी AI Tools देखील माहिती शोधण्यासाठी वापरली जात आहेत.
How-To-Guides आणि Tutorials साठी युट्यूब सर्च उपयोगी ठरतो.
Product Reviews किंवा User Experience जाणून घ्यायचे असतील तर Reddit उपयुक्त ठरु शकते.
महत्त्वाच्या नोट्स, PDFs आणि डाक्युमेंट्स ऑफलाईन सेव्ह करुन ठेवा.
