Google Search बंद? माहिती शोधण्यासाठी ‘हे’ पर्याय वापरा

13 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

गुगल सर्च

गुगल सर्च अचानक बंद पडलं तर, इंटरनेटवर माहिती शोधण्यासाठी अजूनही अनेक पर्याय आहेत.

Bing वापरुन पाहा

Microsoft चं Bing हे गुगलला सर्वात मोठं Alternative मानलं जातं.

DuckDuckGo आहे खास

Privacy Focused Search Engine म्हणून DuckDuckGo लोकप्रिय आहे.

बातम्या आणि वेब सर्चसाठी अनेक जण अजूनही याचा वापर करतात.

Yahoo अजूनही वापरलं जातं

Tracking कमी आणि Privacy जास्त हवी असेल तर Brave Search उपयोगी ठरु शकतो.

Brave Search

आजकाल ChatGPT, Perplexity सारखी AI Tools देखील माहिती शोधण्यासाठी वापरली जात आहेत.

AI सर्च Tool

How-To-Guides आणि Tutorials साठी युट्यूब सर्च उपयोगी ठरतो.

YouTube सर्च

Product Reviews किंवा User Experience जाणून घ्यायचे असतील तर Reddit उपयुक्त ठरु शकते.

Reddit वर Real Experience

महत्त्वाच्या नोट्स, PDFs आणि डाक्युमेंट्स ऑफलाईन सेव्ह करुन ठेवा.

Offline माहिती

