Google ने अकाउंट रिकव्हरी अधिक सुरक्षित करण्यासाठी Selfie Video Sign-In हा नवीन पर्याय सादर केला आहे.
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अकाउंट रिकव्हर करताना युजरला छोटा सेल्फी व्हिडिओ रेकॉर्ड करावा लागतो. याच्या मदतीने ओळख पडताळली जाते.
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पासवर्ड विसरला, रिकव्हरी ई-मेल किंवा फोन उपलब्ध नसल्यास हा पर्याय अकाउंट पुन्हा मिळवण्यास मदत करू शकतो.
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फक्त फोटोवर अवलंबून न राहता, लाईव्ह व्हिडिओमुळे बनावट ओळख वापरणे अधिक कठीण होईल.
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स्क्रीनवर दिसणाऱ्या सूचनांनुसार काही सेकंदांचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करायचा. त्यानंतर सिस्टम ओळख पडताळते.
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Google च्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ केवळ ओळख पडताळणीसाठी वापरला जाईल आणि सुरक्षा नियमांनुसार हाताळला जाईल.
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हे फीचर टप्प्याटप्प्याने पात्र Google Account युजर्ससाठी उपलब्ध केले जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांना ते एकाच वेळी दिसेलच असे नाही.
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Selfie Video Sign-In मुळे Google Account रिकव्हर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि सोपी होण्याची अपेक्षा आहे.
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