Phone चार्ज होत नाही? Liquid Detected Alert मागचं खरं कारण जाणून घ्या!

Science Technology

7 July 2026

Author: प्रज्ञा घोगळे - निकम

फोनच्या USB/Charging Port मध्ये ओलावा किंवा पाणी आढळल्यास Liquid Detected किंवा Moisture Detected असा अलर्ट दिसतो. हा फोनचे नुकसान टाळण्यासाठी दिला जाणारा सुरक्षा इशारा आहे.

Liquid Detected म्हणजे काय?

Picture Credit: Pinterest

अलर्ट दिसताच चार्जर त्वरित काढा. जबरदस्तीने चार्जिंग केल्यास चार्जिंग पोर्ट किंवा फोनच्या सर्किटचे नुकसान होऊ शकते.

चार्जिंग लगेच थांबवा

Picture Credit: Pinterest

फोन कोरड्या आणि हवेशीर ठिकाणी ठेवा. Charging Port खालीच्या दिशेने ठेवला तर ओलावा बाहेर पडण्यास मदत होऊ शकते.

फोन नैसर्गिकरित्या सुकू द्या

Picture Credit: Pinterest

– Hair Dryer वापरू नका – चार्जिंग पोर्टमध्ये कापूस किंवा पिन घालू नका – लगेच चार्जिंग सुरू करू नका

या' चुका करू नका

Picture Credit: Pinterest

फोन तांदळात ठेवण्यापेक्षा तो नैसर्गिकरित्या सुकू देणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. तांदळाची धूळ चार्जिंग पोर्टमध्ये अडकण्याचा धोका असतो.

Rice Trick खरंच उपयोगी आहे का?

Picture Credit: Pinterest

काही तासांनंतरही Liquid Detected अलर्ट दिसत असेल, तर फोन पूर्णपणे कोरडा होईपर्यंत थांबा. समस्या कायम राहिल्यास अधिकृत Service Center मध्ये तपासणी करून घ्या.

अलर्ट जात नसेल तर?

Picture Credit: Pinterest

✔ चार्जर लगेच काढा ✔ फोन कोरडा होईपर्यंत चार्ज करू नका ✔ Hair Dryer किंवा Rice Trick टाळा ✔ गरज पडल्यास अधिकृत सर्व्हिस सेंटरची मदत घ्या

लक्षात ठेवा

Picture Credit: Pinterest

ओले कपडे आता टेन्शन नाही! ‘हे’ Smart Gadgets करतील मदत 

पुढे वाचा