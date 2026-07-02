लवकरच WhatsApp वर फोन नंबरऐवजी Unique Username वापरून चॅट करण्याची सुविधा मिळू शकते. यामुळे नंबर शेअर करण्याची गरज कमी होईल.
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हे फीचर अद्याप सर्वांसाठी उपलब्ध झालेले नाही. मात्र भारतात लॉन्चपूर्वीच यावर सरकारने काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Picture Credit: istockphoto
फोन नंबर न दिसल्यामुळे बनावट प्रोफाइल तयार करणे, फसवणूक आणि ऑनलाइन स्कॅम वाढण्याची शक्यता असल्याचे सरकारचे मत आहे.
Picture Credit: istockphoto
कंपनीचा दावा आहे की Username वापरणे ऐच्छिक (Optional) असेल. तसेच गोपनीयता आणि सुरक्षिततेसाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपायही असतील.
Picture Credit: istockphoto
फोन नंबर लपवता येईल. अधिक Privacy मिळेल. नवीन लोकांशी नंबर न देता संपर्क साधता येईल. सोशल मीडिया Handle सारखा Username वापरता येईल.
Picture Credit: istockphoto
सध्या नाही. सरकार आणि WhatsApp यांच्यातील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतरच भारतात हे फीचर कधी सुरू होईल, याचा निर्णय होईल.
Picture Credit: istockphoto
Username फीचर उपयुक्त असले तरी कोणत्याही अनोळखी अकाउंटवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी त्याची खात्री करणे आणि संशयास्पद मेसेजपासून सावध राहणे महत्त्वाचे आहे.
Picture Credit: istockphoto