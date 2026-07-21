Royal Enfield Guerrilla 450 vs Triumph Speed 400: फीचर्समध्ये कोण सरस?

Automobile

21 July 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

इंजिन

Guerrilla 450: 452cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर Speed 400: 398.15cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर

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पॉवर

Guerrilla 450: 40 PS पॉवर, 40 Nm टॉर्क Speed 400: 40 PS पॉवर, 37.5 Nm टॉर्क

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फीचर्स

Guerrilla 450: TFT डिस्प्ले, Google Maps Navigation, Ride-by-Wire, Riding Modes Speed 400: Semi-Digital Console, Ride-by-Wire, Traction Control, Dual-Channel ABS

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वजन

Guerrilla 450: सुमारे 185 kg Speed 400: सुमारे 176 kg Speed 400 हलकी असल्याने शहरात चालवणे सोपे वाटू शकते.

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किंमत

Guerrilla 450: सुमारे ₹2.39 लाखपासून (एक्स-शोरूम) Speed 400: सुमारे ₹2.46 लाखपासून (एक्स-शोरूम)

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कोणासाठी योग्य?

Guerrilla 450: टूरिंग, मजबूत रोड प्रेझेन्स आणि आरामदायी रायड. Speed 400: शहरातील वापर, स्पोर्टी हँडलिंग आणि जलद परफॉर्मन्स.

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मायलेज

Guerrilla 450: अंदाजे 28–30 kmpl Speed 400: अंदाजे 28–32 kmpl दोन्ही बाइक्सचे वास्तविक मायलेज रायडिंग स्टाइल आणि रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार बदलू शकते.

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कोणती बाइक निवडाल?

जर दमदार टॉर्क, मोठे इंजिन आणि टूरिंगला प्राधान्य असेल तर Royal Enfield Guerrilla 450 चांगला पर्याय आहे. हलकी, चपळ आणि प्रीमियम रोडस्टर हवी असेल तर Triumph Speed 400 अधिक योग्य ठरू शकते.

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