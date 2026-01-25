या राज्यात Tata Sierra ची किंमत सर्वात स्वस्त

Automobile

21 January 2026

Author:  मयुर नवले

गेल्या काही महिन्यांपासून टाटा सिएराची जोरदार चर्चा होतेय.

टाटा सिएरा

Picture Credit: Pinterest

इतकेच नव्हे तर या कारला बुकिंगच्या पहिल्याच 70 हजारांपेक्षा जास्त बुकिंग मिळाली होती.

दमदार बुकिंग

ही कार 11.49 लाखांच्या एक्स शोरुम किमतीत लाँच केली गेली आहे.

किंमत

मात्र, या कारची सर्वात कमी किंमत कोणत्या राज्यात आहे.

सर्वात कमी किंमत

गुजरातच्या गांधीनगर मध्ये टाटा सिएराची ऑन रोड किंमत सर्वात स्वस्त आहे.

गुजरात 

गांधीनगरमध्ये टाटा सिएराच्या बेस मॉडेलची किंमत 12.83 लाख  रुपये आहे.

किती आहे किंमत?

तसेच हरियाणातील गुरुग्राममध्ये सिएराच्या बेस मॉडेलची किंमत 13.06 लाख रुपये आहे.

हरियाणा

Honda Unicorn ची ऑन रोड  किंमत किती? 

पुढे वाचा