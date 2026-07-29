गुरुकुलापासून AI पर्यंत; गुरुंच्या ज्ञानप्रवासातील तांत्रिक क्रांती!
Picture Credit: Pinterest
पूर्वी गुरुकुलात गुरु-शिष्य प्रत्यक्ष संवादातून शिक्षण घेत असत. ज्ञानाचा मुख्य स्रोत म्हणजे गुरुंचा अनुभव आणि मार्गदर्शन.
Picture Credit: Pinterest
छपाई तंत्रज्ञानामुळे ज्ञान अधिक लोकांपर्यंत पोहोचले. गुरुंना विविध संदर्भग्रंथांचा वापर करून शिकवणे सोपे झाले.
Picture Credit: Pinterest
शैक्षणिक कार्यक्रमांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांपर्यंत एकाच वेळी ज्ञान पोहोचू लागले. गुरुंचा प्रभाव वर्गखोलीबाहेरही वाढला.
Picture Credit: Pinterest
इंटरनेटमुळे माहिती काही सेकंदांत उपलब्ध झाली. गुरुंची भूमिका केवळ माहिती देणाऱ्यापासून योग्य दिशा दाखवणाऱ्या मार्गदर्शकाची झाली.
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
व्हिडिओ लेक्चर्स, डिजिटल क्लासरूम आणि ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्ममुळे जगभरातील विद्यार्थी एका क्लिकवर गुरुंशी जोडले गेले.
Picture Credit: Pinterest
AI नोट्स तयार करणे, अभ्यासक्रम नियोजन, प्रश्नपत्रिका तयार करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे विश्लेषण करण्यात मदत करत आहे. मात्र, अंतिम मार्गदर्शन आजही गुरुंचेच असते.
Picture Credit: Pinterest
VR, AR आणि AI सारख्या तंत्रज्ञानामुळे शिक्षण अधिक अनुभवात्मक होईल. भविष्यातील गुरु तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रेरित करतील.
Picture Credit: Pinterest
तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी प्रेरणा, संस्कार, मूल्ये आणि योग्य दिशा देणारा गुरु सदैव अपरिहार्य राहील.