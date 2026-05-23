हाफ हेल्मेट घ्यावे की फुल हेल्मेट? जाणून घ्या फरक

Automobile

23 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

फुल हेल्मेट म्हणजे काय?

हे डोके, हनुवटी आणि चेहऱ्याचा मोठा भाग पूर्णपणे कव्हर करते.

हाफ हेल्मेट म्हणजे काय?

हे फक्त डोक्याचा वरचा भाग झाकते, चेहरा आणि हनुवटी उघडी राहते.

सुरक्षिततेत कोण पुढे?

अपघातात फुल हेल्मेट जास्त Protection देते. विशेषतः Jaw आणि Face सुरक्षित राहतात.

Long Ride आणि Highway Riding साठी फुल हेल्मेट अधिक सुरक्षित मानले जाते.

हायवेवर कोणते बेस्ट?

वजन कमी. हवा जास्त मिळते. शहरातील Short Ride साठी Comfortable

हाफ हेल्मेटचे फायदे

Wind Noise कमी. Dust आणि Rain पासून संरक्षण. High Speed वर Stability चांगली.

फुल हेल्मेटचे फायदे

ISI Mark नसलेले किंवा Loose फिटिंग हेल्मेट वापरणे धोकादायक ठरू शकते.

कोणते हेल्मेट टाळावे?

ISI Certification, योग्य Size, मजबूत Strap, Clear Visor.

खरेदी करताना लक्षात ठेवा

दररोजच्या सुरक्षित Riding साठी फुल हेल्मेट अधिक चांगला पर्याय मानला जातो.

Style पेक्षा Safety महत्त्वाची!

