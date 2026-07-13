हे मिरर हँडलबारच्या वर बसवले जातात. बहुतांश बाइक्समध्ये कंपनीकडून हेच मिरर दिले जातात.
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हे मिरर हँडलबारच्या टोकाला बसवले जातात. स्पोर्ट्स, कॅफे रेसर आणि मॉडिफाइड बाइक्समध्ये ते अधिक दिसतात.
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योग्य अँगलमध्ये सेट केल्यास Handlebar End Mirrors काही रायडर्सना मागील बाजूचे अधिक विस्तृत दृश्य देऊ शकतात. मात्र अनुभव बाईक आणि रायडरनुसार बदलू शकतो.
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गर्दीच्या रस्त्यांवर Normal Mirrors अधिक सोयीस्कर ठरतात. Handlebar End Mirrors मुळे बाईकची एकूण रुंदी वाढू शकते.
Picture Credit : Pinterest
लांब प्रवासात दोन्ही प्रकारचे मिरर उपयोगी ठरू शकतात. योग्य Adjustment केल्यास मागील वाहतूक स्पष्टपणे पाहता येते.
Picture Credit : Pinterest
मिरर बदलताना स्थानिक वाहन नियम आणि वाहन उत्पादकाच्या शिफारशी लक्षात घ्या. सुरक्षितता आणि नियमांचे पालन सर्वात महत्त्वाचे आहे.
Picture Credit : Pinterest
रोजच्या शहरातील वापरासाठी Normal Mirrors अधिक सोयीचे असतात. वेगळा लूक आणि विशिष्ट रायडिंग शैली पसंत असल्यास काही जण Handlebar End Mirrors निवडतात.
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सुरक्षितता केवळ मिररच्या प्रकारावर नाही, तर त्यांची योग्य Adjustmentआणि सतत वापर यावरही अवलंबून असते.
Picture Credit : Pinterest