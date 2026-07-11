हे उपकरण द्रवरूप औषधाचे अतिशय बारीक धुक्यात रूपांतर करते. हे धुके बाळ श्वासावाटे फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचते.
Picture Credit: Pinterest
साधी सर्दी किंवा नाक वाहत असल्यामुळेच Nebulizer दिला जात नाही. बाळाची लक्षणे पाहून डॉक्टर निर्णय घेतात.
Picture Credit: Pinterest
बाळाला घरघर (Wheezing), श्वास घेण्यास त्रास किंवा श्वसनमार्गात सूज असल्याचा संशय असल्यास Nebulizer उपयोगी ठरू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
औषध थेट श्वसनमार्गात पोहोचल्याने काही परिस्थितींमध्ये श्वास घेणे सोपे होण्यास आणि श्वसनमार्गातील सूज कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
Nebulizer मध्ये कोणते औषध आणि किती प्रमाणात वापरायचे, हे फक्त डॉक्टरच ठरवतात.
Picture Credit: Pinterest
प्रत्येक वापरानंतर मास्क, कप आणि इतर भाग स्वच्छ करून वाळवणे महत्त्वाचे आहे.
Picture Credit: Pinterest
बाळाला श्वास घेण्यास खूप त्रास होत असेल, ओठ निळे पडत असतील, खूप सुस्ती येत असेल किंवा दूध पिणे बंद झाले असेल, तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Picture Credit: Pinterest