आता गाडीची सर्वात महत्त्वाची सर्विस करण्याची वेळ आली आहे.
टाईमिंग बेल्ट तुटल्यास इंजिनला मोठे नुकसान होऊ शकते. विशेषत: डिझेल कारमध्ये वेळेवर बदलणे आवश्यक असते.
१ लाख Km नंतर क्लच प्लेट झिजण्याची शक्यता असते. कारण गिअर बदलताना झटके बसत असतील तर तपासणी करा.
Shock Absorber आणि Suspension Bush खराब झाल्यास Ride Comfort कमी होतो.
ब्रेक पॅड्स, डिक्स आणि ब्रेक ऑईल तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण सेफ्टीकरता पार्ट्स परफेक्ट असावेत.
४-५ वर्षानंतर कार बॅटरीचा Performance कमी होऊ शकतो. starting Problem येण्यापूर्वीच तपासा.
Tyre Grip कमी झाल्यास ब्रेकिंग आणि मायलेज दोन्हीवर परिणाम होतो. क्रॅक्स दिसत असतील तर बदलणे आवश्यक.
एअर फिल्टर, इंधन फिल्टर, Coolant, इंजिन ऑईल आणि Transmission ऑईल वेळेवर बदला.
इंजिन ओव्हरहिट टाळायचा असेल तर रेडिएटर, Coolant Pipe आणि AC Gas तपासणी महत्त्वाची आहे.
