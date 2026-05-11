१ लाख Km नंतर गाडीचे 'हे' पार्ट्स बदलले नाहीत तर खर्च वाढेल!

11 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

१ लाख Km पूर्ण

आता गाडीची सर्वात महत्त्वाची सर्विस करण्याची वेळ आली आहे.

टाईमिंग बेल्ट

टाईमिंग बेल्ट तुटल्यास इंजिनला मोठे नुकसान होऊ शकते. विशेषत: डिझेल कारमध्ये वेळेवर बदलणे आवश्यक असते. 

१ लाख Km नंतर क्लच प्लेट झिजण्याची शक्यता असते. कारण गिअर बदलताना झटके बसत असतील तर तपासणी करा. 

क्लच प्लेट 

Shock Absorber आणि Suspension Bush खराब झाल्यास Ride Comfort कमी होतो. 

गाडीचे धक्के

ब्रेक पॅड्स, डिक्स आणि ब्रेक ऑईल तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. कारण सेफ्टीकरता पार्ट्स परफेक्ट असावेत.

ब्रेक दुर्लक्षित करु नका

४-५ वर्षानंतर कार बॅटरीचा Performance कमी होऊ शकतो. starting Problem येण्यापूर्वीच तपासा.

बॅटरी

Tyre Grip कमी झाल्यास ब्रेकिंग आणि मायलेज दोन्हीवर परिणाम होतो. क्रॅक्स दिसत असतील तर बदलणे आवश्यक.

टायर

एअर फिल्टर, इंधन फिल्टर, Coolant, इंजिन ऑईल आणि Transmission ऑईल वेळेवर बदला. 

छोटे पार्ट्स मोठं नुकसान

इंजिन ओव्हरहिट टाळायचा असेल तर रेडिएटर, Coolant Pipe आणि AC Gas तपासणी महत्त्वाची आहे.

AC आणि Cooling System

