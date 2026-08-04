Yamaha ने ग्राहकांच्या मागणीनुसार R15 V4 आणि MT-15 V2 च्या MotoGP Edition चे पुनरागमन केले आहे.
Picture Credit:yamaha
या स्पेशल एडिशनमध्ये Monster Energy MotoGP प्रेरित ग्राफिक्स आणि Yamaha Racing ची खास थीम देण्यात आली आहे.
Picture Credit:yamaha
– R15 V4: 155cc Liquid-Cooled Engine – MT-15 V2: 155cc Liquid-Cooled Engine दोन्ही बाइक्समध्ये VVA (Variable Valve Actuation) तंत्रज्ञान कायम ठेवण्यात आले आहे.
Picture Credit:yamaha
– Traction Control – Assist & Slipper Clutch – Dual Channel ABS (R15 V4) – LED Lighting – Bluetooth Connectivity (Y-Connect)
Picture Credit:yamaha
या अपडेटमध्ये मुख्य बदल फक्त MotoGP लिव्हरी आणि नवीन ग्राफिक्स आहेत. इंजिन आणि मेकॅनिकल सेटअपमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
Picture Credit:yamaha
जर तुम्हाला रेसिंग लुक, MotoGP स्टाइल आणि Yamaha ची परफॉर्मन्स बाईक हवी असेल, तर ही एडिशन तुमच्यासाठी योग्य आहे.
Picture Credit:yamaha
– Yamaha R15 V4 MotoGP Edition: ₹1,99,000 (एक्स-शोरूम) – Yamaha MT-15 MotoGP Edition: ₹1,78,020 (एक्स-शोरूम) दोन्ही बाइक्स आता Yamaha च्या MotoGP रेसिंग लिव्हरीसह उपलब्ध आहेत.
Picture Credit:yamaha
जर तुम्ही Yamaha चे चाहते असाल आणि वेगळा, रेसिंग-प्रेरित लुक हवा असेल, तर R15 V4 MotoGP Edition आणि MT-15 MotoGP Edition नक्कीच आकर्षक पर्याय आहेत.
Picture Credit:yamaha