MotoGP चाहत्यांसाठी खुशखबर! Yamaha R15 V4 आणि MT-15 ची स्पेशल एडिशन परतली

Automobile

04 Aug 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

Yamaha ने ग्राहकांच्या मागणीनुसार R15 V4 आणि MT-15 V2 च्या MotoGP Edition चे पुनरागमन केले आहे.

MotoGP Edition पुन्हा भारतात!

Picture Credit:yamaha

या स्पेशल एडिशनमध्ये Monster Energy MotoGP प्रेरित ग्राफिक्स आणि Yamaha Racing ची खास थीम देण्यात आली आहे.

रेसिंग लुकची जादू

Picture Credit:yamaha

R15 V4: 155cc Liquid-Cooled Engine MT-15 V2: 155cc Liquid-Cooled Engine दोन्ही बाइक्समध्ये VVA (Variable Valve Actuation) तंत्रज्ञान कायम ठेवण्यात आले आहे.

इंजिनमध्ये बदल नाही

Picture Credit:yamaha

– Traction Control – Assist & Slipper Clutch – Dual Channel ABS (R15 V4) – LED Lighting – Bluetooth Connectivity (Y-Connect)

फीचर्स पूर्वीप्रमाणेच

Picture Credit:yamaha

या अपडेटमध्ये मुख्य बदल फक्त MotoGP लिव्हरी आणि नवीन ग्राफिक्स आहेत. इंजिन आणि मेकॅनिकल सेटअपमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

काय आहे नवीन?

Picture Credit:yamaha

जर तुम्हाला रेसिंग लुक, MotoGP स्टाइल आणि Yamaha ची परफॉर्मन्स बाईक हवी असेल, तर ही एडिशन तुमच्यासाठी योग्य आहे.

कोणासाठी बेस्ट?

Picture Credit:yamaha

Yamaha R15 V4 MotoGP Edition: ₹1,99,000 (एक्स-शोरूम) Yamaha MT-15 MotoGP Edition: ₹1,78,020 (एक्स-शोरूम) दोन्ही बाइक्स आता Yamaha च्या MotoGP रेसिंग लिव्हरीसह उपलब्ध आहेत.

किंमत किती?

Picture Credit:yamaha

जर तुम्ही Yamaha चे चाहते असाल आणि वेगळा, रेसिंग-प्रेरित लुक हवा असेल, तर R15 V4 MotoGP Edition आणि MT-15 MotoGP Edition नक्कीच आकर्षक पर्याय आहेत.

खरेदी करावी का?

Picture Credit:yamaha

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