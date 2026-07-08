हा एक सीलबंद कव्हर असतो, जो फोनला पाणी, धूळ आणि ओलाव्यापासून संरक्षण देण्यासाठी तयार केला जातो.
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मुसळधार पाऊस, ट्रेकिंग, बीच किंवा बोटिंगसारख्या ठिकाणी फोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो.
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चांगल्या दर्जाच्या Pouch मध्ये बहुतेक वेळा स्क्रीन आणि कॅमेरा वापरता येतो, पण प्रतिसाद थोडा कमी होऊ शकतो.
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चांगल्या दर्जाच्या Pouch मध्ये बहुतेक वेळा स्क्रीन आणि कॅमेरा वापरता येतो, पण प्रतिसाद थोडा कमी होऊ शकतो.
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IPX8 सारखे वॉटरप्रूफ रेटिंग, मजबूत लॉक आणि तुमच्या फोनच्या आकाराला योग्य Pouch निवडा.
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नाही. चुकीच्या पद्धतीने बंद केल्यास किंवा खराब दर्जाचा Pouch वापरल्यास पाणी आत जाऊ शकते.
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जर तुम्ही पावसात वारंवार प्रवास, ट्रेकिंग किंवा वॉटर अॅक्टिव्हिटीज करत असाल, तर Waterproof Pouch उपयोगी ठरू शकतो.
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