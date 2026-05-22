कॉफीमधील कॅफिनमुळे त्वरित ऊर्जा मिळते, सुस्ती दूर होते आणि दिवसभर ताजेतवाने वाटते.
कॉफी शरीराचा मेटाबॉलिझम (चयापचय) वाढवते, ज्यामुळे चरबी वेगाने जळण्यास आणि वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते.
कॉफी प्यायल्याने मेंदूची कार्यक्षमता वाढते. यामुळे कामावर लक्ष केंद्रित करणे सोपे जाते आणि मानसिक थकवा दूर होतो.
नियमितपणे संतुलित प्रमाणात कॉफी प्यायल्याने रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित राहून 'टाइप २' मधुमेहाचा धोका कमी होण्यास मदत होते.
कॉफी तणाव आणि नैराश्य कमी करण्यासाठी गुणकारी मानली जाते. यामुळे मेंदूमध्ये आनंदी हार्मोन्सची निर्मिती होते.
योग्य प्रमाणात कॉफीचे सेवन हृदय निरोगी ठेवण्यास आणि लिव्हर डिटॉक्स करण्यास मदत करते
अति प्रमाणात कॅफिनचे सेवन टाळण्यासाठी दिवसातून १ किंवा २ कप कॉफी पिणेच आरोग्यासाठी उत्तम मानले जाते.
