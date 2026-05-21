मानवी शरीर ६०% पाण्याने बनलेले असते.
शरीरासाठी पाणी ऑक्सिजनइतकेच आवश्यक आहे.
एका व्यक्तीला दिवसभरात ३-४ लिटर पाणी पाण्याची आवश्यकता असते.
अनेक लोक फिटनेसच्या नावाखाली जास्त पाणी पितात. जास्त पाण्यामुळेही आजार उद्भवतात.
जास्त पाणी प्यायल्याने शरीरातील सोडियमची पातळी कमी होऊ शकते, या स्थितीला हायपोनेट्रेमिया म्हणतात.
यामुळे अंगदुखी, सूज, चक्कर येणे आणि वारंवार लघवी येणे यांसारख्या समस्या उद्भवतात.
गरजेपेक्षा जास्त पाणी प्यायल्याने किडनीवर ताण येतो, जे किडनीच्या रुग्णांसाठी हानिकारक आहे.
तुमची तहान आणि हवामानानुसार पाण्याचे प्रमाण नेहमी संतुलित ठेवा.
