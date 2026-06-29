भारंगीची भाजी खाल्ल्याने मिळतात अनेक आरोग्यदायी लाभ

Lifestyle

29 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

भारंगी रानभाजी

भारंगी ही प्रामुख्याने पावसाळ्यात डोंगरउतारावर, शेताच्या बांधावर आणि जंगलात नैसर्गिकरीत्या उगवणारी एक बहुगुणी आणि औषधी रानभाजी आहे. ही भाजी चवीला थोडी कडवट असते, पण आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानली जाते.

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भारंगी नैसर्गिकरित्या कफ पाडणारे औषध म्हणून कार्य करते. दम्याचा त्रास असल्यास ही भाजी फुफ्फुसातील अतिरिक्त कफ साफ करते आणि श्वास घेणे सोपे करते.

दम्यामध्ये आराम 

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सर्दी आणि खोकला दूर होतो 

खोकला, सामान्य सर्दी, आणि घशातील खवखव यावर भारंगी अत्यंत गुणकारी आहे. यात दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात, जे श्वसनमार्गातील सूज कमी करतात.

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भूक वाढवणे आणि पचनक्रिया सुरळीत करणे यासाठी ही भाजी खूप उपयुक्त आहे. यामुळे गॅस, अपचन आणि बद्धकोष्ठता यांसारख्या समस्या दूर होतात.

पचनशक्ती सुधारते 

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भारंगीमध्ये अँटीपायरेटिक (ज्वरनाशक) गुणधर्म असतात. शरीरातील उष्णता किंवा संसर्गामुळे आलेला ताप कमी करण्यासाठी याचा फायदा होतो.

ताप कमी करते 

Picture Credit: Pinterest

जंत आणि पोटाचे विकार 

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पोटातील जंत (कृमी) नष्ट करण्यासाठी भारंगीची पाने शिजवून त्याचे पाणी पिणे फायदेशीर ठरते

सांधेदुखी आणि सूज कमी करते 

Picture Credit: Pinterest

भारंगीच्या मुळांची पेस्ट सांधेदुखी किंवा सूज असलेल्या भागावर लावल्यास वेदना कमी होतात.

त्वचेचे विकार आणि जखमा 

Picture Credit: Pinterest

ही वनस्पती अँटिसेप्टिक आणि दाहक-विरोधी गुणांमुळे जखमा लवकर भरून काढण्यास मदत करते. भारंगीच्या पानांची आणि कोवळ्या फांद्यांची भाजी चवीला थोडी कडू असली, तरी ती आरोग्यासाठी खूप लाभदायक आहे.

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