भारंगी ही प्रामुख्याने पावसाळ्यात डोंगरउतारावर, शेताच्या बांधावर आणि जंगलात नैसर्गिकरीत्या उगवणारी एक बहुगुणी आणि औषधी रानभाजी आहे. ही भाजी चवीला थोडी कडवट असते, पण आरोग्यासाठी अत्यंत गुणकारी मानली जाते.
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भारंगी नैसर्गिकरित्या कफ पाडणारे औषध म्हणून कार्य करते. दम्याचा त्रास असल्यास ही भाजी फुफ्फुसातील अतिरिक्त कफ साफ करते आणि श्वास घेणे सोपे करते.
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खोकला, सामान्य सर्दी, आणि घशातील खवखव यावर भारंगी अत्यंत गुणकारी आहे. यात दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात, जे श्वसनमार्गातील सूज कमी करतात.
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भूक वाढवणे आणि पचनक्रिया सुरळीत करणे यासाठी ही भाजी खूप उपयुक्त आहे. यामुळे गॅस, अपचन आणि बद्धकोष्ठता यांसारख्या समस्या दूर होतात.
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भारंगीमध्ये अँटीपायरेटिक (ज्वरनाशक) गुणधर्म असतात. शरीरातील उष्णता किंवा संसर्गामुळे आलेला ताप कमी करण्यासाठी याचा फायदा होतो.
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पोटातील जंत (कृमी) नष्ट करण्यासाठी भारंगीची पाने शिजवून त्याचे पाणी पिणे फायदेशीर ठरते
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भारंगीच्या मुळांची पेस्ट सांधेदुखी किंवा सूज असलेल्या भागावर लावल्यास वेदना कमी होतात.
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ही वनस्पती अँटिसेप्टिक आणि दाहक-विरोधी गुणांमुळे जखमा लवकर भरून काढण्यास मदत करते. भारंगीच्या पानांची आणि कोवळ्या फांद्यांची भाजी चवीला थोडी कडू असली, तरी ती आरोग्यासाठी खूप लाभदायक आहे.