सोडे पोहे खाण्याचे काय आहेत फायदे, जाणून घ्या

Lifestyle

28 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

सोडे पोहे खाण्याचे फायदे

नाश्त्यामध्ये सोडे (कोळंबी) पोहे खाणे हा एक उत्तम आणि पौष्टिक पर्याय आहे. शरीराला भरपूर ऊर्जा मिळते आणि पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते. सोडे पोहे खाण्याचे आरोग्यदायी फायदे जाणून घ्या

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सोड्यांमध्ये (कोळंबी) भरपूर प्रथिने असतात. पोह्यांसोबत सोडे मिसळल्याने आहारातील प्रथिनांचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे ऊर्जा टिकून राहते आणि लवकर भूक लागत नाही.

प्रथिनांची समृद्धता 

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पचनक्रिया सुधारते 

पोहे पचायला अतिशय हलके असतात. त्यात फायबरचे प्रमाण चांगले असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते आणि पोटाचे आरोग्य उत्तम राहते.

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पोहे आणि सोडे दोन्हीमध्ये लोह मुबलक प्रमाणात असते. सोडे पोहे खाताना त्यावर लिंबू पिळल्यास शरीरातील लोहाचे शोषण वाढते, ज्यामुळे रक्ताची कमतरता भरून निघते.

लोहाची कमतरता

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सोड्यांमध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरसचे प्रमाण असते. हे घटक हाडे आणि दात मजबूत करण्यासाठी फायदेशीर ठरतात.

हाडांचे आरोग्य

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वजन नियंत्रणात राहते 

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जर पोह्यांमध्ये भरपूर भाज्या आणि सोडे घालून कमी तेलात बनवले, तर जास्त वेळ पोट भरलेले राहून वजन कमी करण्याच्या प्रवासात मदत होते.

लक्षात ठेवण्याची मुख्य गोष्ट

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सोडे पोहे अधिक आरोग्यदायी बनवण्यासाठी त्यात भरपूर प्रमाणात कांदा, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि इतर आवडीच्या भाज्यांचा समावेश करावा. मधुमेह किंवा रक्तदाबाच्या रुग्णांनी ते खाण्यापूर्वी आपल्या आहारातील तज्ज्ञांचा किंवा डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्यावा.

सीकेपी समाज

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सोडे पोहे हे सीकेपी समाजाचे खाद्य पदार्थ आहे

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