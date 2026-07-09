हे हंगामी फळ तुमची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, पचनक्रिया सुधारते आणि पावसाळ्यात होणाऱ्या संसर्गापासून (सर्दी-खोकला) संरक्षण करते. पावसाळ्यात सीताफळ खाण्याचे प्रमुख फायदे जाणून घ्या
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सीताफळामध्ये मुबलक प्रमाणात विटॅमिन सी असते, जे पांढऱ्या पेशींचे कार्य सुधारून पावसाळ्यातील सर्दी, खोकला आणि तापापासून बचाव करते.
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यामध्ये फायबर चांगल्या प्रमाणात असते. पावसाळ्यात अनेकदा पचन मंदावते, अशा वेळी सीताफळ खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता दूर होते आणि पचनक्रिया सुरळीत चालते.
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सीताफळात विटॅमिन बी-६ असते, जे श्वसनमार्गातील सूज कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे दम्याची लक्षणे आटोक्यात राहतात.
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पावसाळ्यात अनेकदा थकवा जाणवतो. सीताफळामध्ये नैसर्गिक साखर आणि भरपूर कॅलरीज असतात, ज्यामुळे शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते आणि अशक्तपणा दूर होतो.
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हे फळ कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते.
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यामध्ये लोह भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे ॲनिमिया (रक्तक्षय) असलेल्या रुग्णांसाठी याचे सेवन फायदेशीर ठरू शकते