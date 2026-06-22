दररोज एक चमचा तूप खाण्याचे आश्चर्यकारक फायदे

Lifestyle

22 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

तूप खाण्याचे फायदे

दररोज एक चमचा तूप खाल्ल्याने शरीराला अनेक फायदे होतात. तूप खाण्याचे फायदे कोणते ते जाणून घ्या

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तुपामध्ये 'ब्युटिरिक ॲसिड' असते, जे आतड्यांचे आरोग्य सुधारून बद्धकोष्ठता दूर करते.

पचनशक्ती सुधारते 

Picture Credit: Pinterest

तुपातील विटॅमिन ए, ई आणि ओमेगा फॅटी ॲसिडमुळे त्वचा उजळते आणि केस गळती कमी होते.

त्वचा आणि केस निरोगी होतात 

Picture Credit: Pinterest

वजन नियंत्रित राहते 

मर्यादित प्रमाणात (१ चमचा) तूप खाल्ल्यास चयापचय गतिमान होते, ज्यामुळे फॅट बर्न होण्यास मदत होते.

Picture Credit: Pinterest

आयुर्वेदात तुपाला 'ब्रेन टॉनिक' मानले आहे, जे स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढवण्यास उपयुक्त ठरते.

मेंदूचे कार्य सुधारते 

Picture Credit: Pinterest

हाडे बळकट होतात

Picture Credit: Pinterest

तुपामध्ये विटॅमिन के असते, जे हाडांचे आरोग्य उत्तम राखण्यास आणि सांधेदुखी कमी करण्यास मदत करते.

हृद्य निरोगी राहते

Picture Credit: Pinterest

तूप आपल्या हृदयासाठी फायदेशीर आहे. त्यामध्ये हेल्दी फॅट्स आढळतात ज्यामुळे चांगल्या कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढते. यामुळे हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. याशिवाय, ते जळजळ देखील कमी करते, ज्यामुळे रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत होते.

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