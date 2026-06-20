बेसन खाण्याचे काय आहेत फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

20 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

बेसन खाण्याचे फायदे

आहारामध्ये बेसनचा समावेश केल्याने रक्तातील साखर नियंत्रणात राहते, वजन कमी होण्यास मदत होते आणि पचनक्रिया सुधारते. बेसन खाण्याचे प्रमुख फायदे जाणून घ्या

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बेसनामध्ये गव्हाच्या पिठापेक्षा कमी कॅलरीज आणि फॅट्स असतात. त्यातील प्रथिनांमुळे पोट बराच वेळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि अतिरिक्त कॅलरीज खाल्ल्या जात नाहीत.

वजन नियंत्रणात राहते

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बेसनचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' खूप कमी असतो. त्यामुळे बेसनचे सेवन केल्याने रक्तातील साखरेची पातळी अचानक वाढत नाही, जे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. 

रक्तातील साखर नियंत्रित  राहते

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प्रथिनांचा उत्तम स्रोत

बेसन हे शाकाहारी लोकांसाठी प्रथिनांचा एक उत्कृष्ट पर्याय आहे. यातील प्रथिनांमुळे स्नायू मजबूत होतात आणि शरीराची ताकद वाढते.

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बेसनामध्ये भरपूर फायबर असते यात असणारे 'रेझिस्टंट स्टार्च' पोटातील चांगल्या जिवाणूंना पोषण देते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत चालण्यास मदत होते

पचनक्रिया सुधारते 

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 बेसनामध्ये कोलेस्ट्रॉल नसते आणि हेल्दी फॅट्स असतात, जे हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात

हृदयासाठी फायदेशीर

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कसे करावे सेवन

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बेसन असलेले कोणत्याही पदार्थांचा आपल्या आहारामध्ये समावेश करावा

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