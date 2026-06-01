जाम फळ खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

01 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

जाम हे उन्हाळ्यात खाल्ले जाणारे अतिशय पाणीदार आणि गुणकारी फळ आहे. ते खाल्याने पचनशक्ती सुधारते, रोगप्रतिकारक्षक्ती वाढण्यास मदत होते.

यात पाण्याचे प्रमाण भरपूर असते, ज्यामुळे शरीर हायड्रेट राहते. फायबरमुळे अपचन, गॅस आणि बद्धकोष्ठता यांसारख्या पचनाच्या समस्या दूर होतात.

हायड्रेशन आणि पचन 

यात व्हिटॅमिन 'सी' आणि 'ए' मुबलक प्रमाणात असतात, ज्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.

रोगप्रतिकारशक्ती

यामध्ये 'अँटीहायपरग्लायसेमिक' गुणधर्म असतात, जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवतात.

रक्तातील साखर नियंत्रण

जाममध्ये पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असते, जे रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.

हृदयाचे आरोग्य

अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचेवरील मुरूम कमी होतात आणि त्वचा निरोगी राहते.

त्वचेचे आरोग्य

 कमी कॅलरीज आणि उच्च फायबरमुळे हे फळ खाल्ल्यावर पोट भरल्यासारखे वाटते, ज्यामुळे जास्त खाणे टाळले जाते

वजन कमी करण्यास मदत

