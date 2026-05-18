लिची खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

18 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

लिचीमुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत होते, शरीरातील पाण्याची पातळी संतुलित ठेवणे (डिहायड्रेशन टाळणे) आणि पचनक्रिया सुधारण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.

लिचीमध्ये मुबलक प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करण्यास मदत करते. 

रोगप्रतिकारशक्ती वाढते

यामध्ये भरपूर फायबर असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते आणि पचनक्रिया सुरळीत चालण्यास मदत होते.

पचनासाठी उत्तम

यात सुमारे ८२ टक्के पाणी असते, जे उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते.

डिहायड्रेशनपासून बचाव

लिचीमधील अँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी त्वचेला तजेलदार ठेवतात आणि सुरकुत्या कमी करण्यास मदत करतात.

त्वचेसाठी फायदेशीर 

लिची शरीराला झटपट ऊर्जा देते आणि थकवा दूर करण्यास मदत करते.

ऊर्जा वाढवते

बरेच लोक रिकाम्या पोटी लिची खातात, पण रिकाम्या पोटी खाल्ल्याने शरीराला आवश्यक पोषक तत्वे मिळत नाहीत. तज्ञांच्या मते, लिची नाश्त्यानंतर एक तासाने किंवा दुपारच्या जेवणापूर्वी एक ते दोन तास आधी खावी.

लिची खाण्याची सर्वोत्तम वेळ

