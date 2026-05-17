उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवणारे 'हे'  पेय आहारात असायलाच पाहिजे 

Health

16 May 2026

Author:  तृप्ती गायकवाड 

पाण्याची कमतरता 

उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता आणि  थकवा जाणवतो.

Picture Credit:  istockphoto

 नैसर्गिक पेय

अशावेळी काही नैसर्गिक पेय शरीराला थंडावा देण्यास आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

Picture Credit:  istockphoto

व्हिटॅमिन C ने भरपूर असलेलं लिंबू पाणी शरीर हायड्रेट ठेवतं आणि ताजेतवाने वाटण्यास मदत करतं.

लिंबू पाणी

Picture Credit:  istockphoto

ताक पचनासाठी उत्तम मानलं जातं. शरीरातील उष्णता कमी करून थंडावा देण्यास मदत करते.

ताक

Picture Credit:  istockphoto

नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्सने समृद्ध असलेलं नारळ पाणी शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढतं.

नारळ पाणी

Picture Credit:  istockphoto

सब्जाच्या बिया शरीराला आतून थंड ठेवण्यास मदत करतात. उन्हाळ्यात हे पेय विशेष फायदेशीर मानलं जातं.

सब्जा पाणी

Picture Credit:  istockphoto 

कलिंगडामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असल्याने शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते.

कलिंगडाचा ज्यूस

Picture Credit:  istockphoto 

फोल्डेबल फोन खरेदी करताय? या गोष्टी लक्षात ठेवा

पुढे वाचा