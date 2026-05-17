उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवणारे 'हे'  पेय आहारात असायलाच पाहिजे 

उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता आणि थकवा जाणवतो.
अशावेळी काही नैसर्गिक पेय शरीराला थंडावा देण्यास आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.
व्हिटॅमिन C ने भरपूर असलेलं लिंबू पाणी शरीर हायड्रेट ठेवतं आणि ताजेतवाने वाटण्यास मदत करतं.
ताक पचनासाठी उत्तम मानलं जातं. शरीरातील उष्णता कमी करून थंडावा देण्यास मदत करते.
नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्सने समृद्ध असलेलं नारळ पाणी शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढतं.
सब्जाच्या बिया शरीराला आतून थंड ठेवण्यास मदत करतात. उन्हाळ्यात हे पेय विशेष फायदेशीर मानलं जातं.
कलिंगडामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त असल्याने शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते.
