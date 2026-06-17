शेवग्याची पाने खाण्याचे काय आहेत फायदे

Lifestyle

17 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

शेवग्याची पाने खाण्याचे फायदे

रोजच्या आहारात शेवग्याच्या पानांचा समावेश केल्याने रोगप्रतिकारशक्ती वाढते, मधुमेह आणि रक्तदाब नियंत्रणात राहतो, तसेच पचनक्रिया सुधारून हाडे मजबूत होतात. 

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यामध्ये विटॅमिन ए, सी, ई आणि बी-कॉम्प्लेक्स यांसारखी आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि कॅल्शियम, पोटॅशियम, लोह व प्रथिने असतात.

भरपूर पोषण मूल्ये

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रिकाम्या पोटी शेवग्याची पाने चावून खाल्ल्यास किंवा त्याचा रस घेतल्यास रक्तातील साखर आणि रक्तदाब आटोक्यात राहण्यास मदत होते.

रक्तदाब आणि मधुमेह नियंत्रण 

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रोगप्रतिकारशक्ती वाढते 

या पानांमध्ये मुबलक प्रमाणात अँटिऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे शरीर विविध संसर्ग आणि आजारांचा चांगला मुकाबला करू शकते.

Picture Credit: Pinterest

शेवग्याच्या पानांमध्ये फायबरचे प्रमाण उत्तम असते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता दूर होते आणि पोटाचे आरोग्य चांगले राहते.

पचनक्रिया सुधारते

Picture Credit: Pinterest

या पानांमधून शरीराला भरपूर कॅल्शियम मिळते. त्यामुळे सांधेदुखीचा त्रास कमी होतो आणि हाडे मजबूत बनतात.

हाडे बळकट होतात 

Picture Credit: Pinterest

त्वचा आणि केसांसाठी उत्तम 

Picture Credit: Pinterest

पानांमधील पोषकतत्त्वांच्या गुणधर्मांमुळे केस गळणे कमी होते आणि त्वचा निरोगी राहते.

 आहारामध्ये कसा करावा समावेश

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रोज सकाळी रिकाम्या पोटी ५-६ कोवळी पाने चावून खाल्ल्यास उत्तम फायदा होतो किंवा डाळीमध्ये टाकून, झुणका, थालीपीठ किंवा भाजी बनवून ही पाने खाता येतात.

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