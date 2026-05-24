मोहरी खाण्याचे फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

24 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

मोहरी खाण्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, चयापचय वाढून वजन नियंत्रणात राहते आणि सांधेदुखीपासून आराम मिळतो. मोहरीमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड, सेलेनियम आणि फायबर भरपूर प्रमाणात असतात. 

मोहरीमध्ये आढळणारे ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करून हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते.

हृदयाचे आरोग्य

मोहरीतील फायबर बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर करते आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करते.

पचनक्रिया सुधारते

मोहरीच्या दाण्यांचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, ज्यामुळे मधुमेहींसाठी याचे सेवन फायदेशीर ठरते.

रक्तातील साखर नियंत्रण 

मोहरीमध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात, ज्यामुळे संधिवात आणि डोकेदुखीमध्ये आराम मिळतो.

सांधेदुखी आणि वेदनांवर गुणकारी 

यात मॅग्नेशियम, मॅंगनीज आणि लोह यांसारखी खनिजे असतात, जी शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते 

मोहरीच्या दाण्यांमध्ये विटॅमिन ए, ओमेगा-३ आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात जे त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठी अनेक फायदे देतात. ते तुमच्या त्वचेचे स्वरूप आणि केसांची वाढ सुधारू शकतात. 

त्वचा आणि केसांसाठी

