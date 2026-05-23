आजच्या Smartphones मध्ये Lithium-ion Battery वापरली जाते.
Picture Credit: istockphoto
सतत Full Charge ठेवल्यास Battery वर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
Battery 20% ते 80% दरम्यान ठेवणे अधिक फायदेशीर मानले जाते.
Modern Phones मध्ये Auto Cut-Off असते. पण, Heat निर्माण होऊ शकते.
Fast Charging आणि Heavy Usage मुळे Charging दरम्यान Heat वाढते.
Original Charger वापरा. Overheating टाळा. Duplicate Cable वापरू नका.
सतत Fast Charging वापरल्यास दीर्घकाळात Battery Capacity कमी होऊ शकते.
उशीखाली फोन ठेवू नका. Gaming करत Charging करू नका खूप गरम जागेत Charging टाळा.
पण, Battery ची चांगली Life हवी असेल तर Smart Charging Habits महत्त्वाच्या आहेत!
