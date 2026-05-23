100% Charge करणे Battery साठी चांगले की वाईट?

23 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

Battery कशी काम करते?

आजच्या Smartphones मध्ये Lithium-ion Battery वापरली जाते.

100% Charge केल्याने काय होते?

सतत Full Charge ठेवल्यास Battery वर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.

Battery 20% ते 80% दरम्यान ठेवणे अधिक फायदेशीर मानले जाते.

Experts काय सांगतात?

Modern Phones मध्ये Auto Cut-Off असते. पण, Heat निर्माण होऊ शकते.

रात्रभर Charging सुरक्षित आहे का?

Fast Charging आणि Heavy Usage मुळे Charging दरम्यान Heat वाढते.

फोन गरम का होतो?

Original Charger वापरा. Overheating टाळा. Duplicate Cable वापरू नका.

Battery Health कशी टिकवाल?

सतत Fast Charging वापरल्यास दीर्घकाळात Battery Capacity कमी होऊ शकते.

Fast Charging ने Battery खराब होते का?

उशीखाली फोन ठेवू नका. Gaming करत Charging करू नका खूप गरम जागेत Charging टाळा.

फोन Charge करताना ‘या’ चुका टाळा

पण, Battery ची चांगली Life हवी असेल तर Smart Charging Habits महत्त्वाच्या आहेत!

100% Charge करणे चुकीचे नाही

