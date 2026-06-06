पनीर खाण्याचे काय आहेत फायदे जाणून घ्या

Lifestyle

06 june 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

पनीर खाण्याचे फायदे

पनीरमध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि व्हिटॅमिन डी मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे हाडे मजबूत राहण्यासाठी आणि स्नायूंच्या विकासासाठी मदत होते. पनीरचे नियमित व योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास शरीराला अनेक फायदे होतात

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पनीरमध्ये उच्च दर्जाचे प्रोटीन असते. तसेच कॅल्शियमचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे सांधेदुखी कमी होते, हाडे बळकट होतात आणि दातही मजबूत राहतात.

स्नायू आणि हाडांचे आरोग्य

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पनीर खाल्ल्याने पोट बराच वेळ भरल्यासारखे वाटते आणि लवकर भूक लागत नाही, ज्यामुळे वजन आटोक्यात ठेवण्यास मदत होते.

वजन नियंत्रित ठेवण्यास मदत 

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मधुमेहींसाठी फायदेशीर

पनीरमध्ये मॅग्नेशियम असते, जे रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, त्यामुळे ते मधुमेहाच्या रुग्णांसाठीही चांगला पर्याय आहे.

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यात असणारे फॉस्फरस पचनक्रिया सुधारण्यास आणि शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करते.

पचनशक्ती आणि रोगप्रतिकार शक्ती

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शाकाहारी आहारातून प्रथिनांची कमतरता भरून काढण्यासाठी पनीर हा सर्वात उत्तम व चवदार पर्याय आहे.

शाकाहारी लोकांसाठी उत्तम 

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पचनास जड 

Picture Credit: Pinterest

पनीर पचायला थोडे जड असते, त्यामुळे ज्यांची पचनशक्ती उत्तम आहे तेच त्याचे सहज पचन करू शकतात. नेहमी ताजे आणि घरगुती बनवलेले पनीर खाणे अधिक सुरक्षित असते.

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