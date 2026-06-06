गुगल मॅप्समध्ये लोकेशन सेव्ह करण्याची प्रोसेस अत्यंत सोपी आहे.
Picture Credit: pinterest
सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये गुगल मॅप्स ओपन करा.
Picture Credit: pinterest
आता तुम्हाला ज्या ठिकाणी जायचे आहे ते लोकेशन सर्च करा.
Picture Credit: pinterest
लोकेशन ओपन झाल्यानंतर खाली स्क्रोल करा.
Picture Credit: pinterest
खाली नावाच्या बाजूला सेव्ह पर्याय दिलेल त्यावर क्लिक करा.
Picture Credit: pinterest
आता तुम्हाला फेवरेट्स, वाँट टू गो असे पर्याय दिसेल, त्यापैकी एक निवडा.
Picture Credit: pinterest
तुम्ही हे ठिकाण सेव्ह करताना नोट्स देखील जोडू शकता.
Picture Credit: pinterest
गुगल मॅप्समधील सेव्ह टॅबमध्ये तुम्ही सेव्ह केलेली सर्व ठिकाणं दिसतील.
Picture Credit: pinterest