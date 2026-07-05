गुळ आणि सुक्या मेव्यासोबत बनवलेले हे लाडू शरीराला ऊर्जा आणि रोगप्रतिकारशक्ती पुरवतात, ज्यामुळे पावसाळी आजारांपासून बचाव होतो.उकडा तांदूळ लाडूचे पावसाळ्यातील फायदे जाणून घ्या
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उकड्या तांदळामध्ये फायबरचे प्रमाण उत्तम असते, ज्यामुळे पोटाचे विकार दूर होऊन पचनक्रिया सुधारते.
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पावसाळ्यात सतत जाणवणारा थकवा आणि आळस घालवून हे लाडू शरीराला झटपट ऊर्जा देतात.
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यामध्ये गूळ, तूप आणि सुकामेवा वापरल्याने शरीराचे तापमान नियंत्रित राहते आणि हंगामी सर्दी-खोकल्यापासून बचाव होतो.
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सुक्या मेव्यामुळे शरीराला कॅल्शियम आणि प्रथिने मिळतात, ज्यामुळे सांधेदुखी आणि हाडांचे दुखणे दूर राहण्यास मदत होते.
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सर्वप्रथम उकडे तांदूळ धुऊन, वाळवून खमंग भाजून घ्यावेत आणि बारीक दळून घ्यावेत. त्यानंतर, या पिठात वितळलेला गूळ, तूप आणि सुक्या खोबऱ्याचे मिश्रण घालून एकजीव करावे आणि लाडू वळावेत.
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उकड्या तांदळाचे लाडू हे पौष्टिक आणि आरोग्यदायी असतात. मधुमेह असलेले रुग्ण, पचनशक्ती सुधारू इच्छिणारे लोक, गरोदर महिला, लहान मुले यांनी आहारामध्ये या लाडूचा समावेश करावा.