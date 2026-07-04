कोरड्या कढईत ओट्स २–३ मिनिटे हलके भाजून घ्या आणि बाजूला काढून ठेवा.
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कढईत तेल गरम करून त्यात हिरवी मिरची आणि कांदा घालून कांदा गुलाबी होईपर्यंत परता.
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गाजर, मटार आणि टोमॅटो घालून २–३ मिनिटे परतून घ्या.
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हळद, लाल तिखट, गरम मसाला आणि मीठ घालून नीट ढवळा.
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कढईत २ कप पाणी घालून उकळी येऊ द्या.
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उकळत्या पाण्यात भाजलेले ओट्स घाला आणि सतत ढवळत ३–४ मिनिटे शिजवा.
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गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर टाका आणि गरमागरम मसाला ओट्स सर्व्ह करा.
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